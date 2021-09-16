Bilim insanları, astronotların kanından beton elde edecek

Bilim insanları, astronotların kanını Mars tozuyla karıştırarak "kozmik beton" elde etmeye çalışacak.

Bilim insanları, Mars ya da Ay gibi Dünya dışındaki yerlerde çeşitli yapılar inşa edebilmek için betona ihtiyaç duyacak. Ancak söz konusu ağır malzemelerin uzay görevleriyle gezegenlere ulaşması oldukça zahmetli bir iş.

Örneğin Mars'a tek bir tuğla götürmenin yaklaşık 2 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle araştırmacılar, uzayda var olan materyalleri kullanarak beton elde etmenin peşinde.

Bilim insanları; Mars veya Ay gibi yerlerde bulunan tozu, astronotların kanı, teri ve gözyaşıyla birleştirerek "kozmik beton" elde edilebileceğini söyledi.

YÜZDE 300 DAHA DAYANIKLI

Birleşik Krallık'taki Manchester Üniversitesi araştırmacıları, normal betondan yüzde 300 daha dayanıklı olan malzemenin, ileride uzayda yürütülecek inşaat çalışmalarına fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Bilim insanları, Mars'ta iki yıl sürecek bir görevde 6 astronottan 500 kilogramdan fazla beton yapılabileceğini düşünüyor. Materials Today Bio adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan araştırmanın baş yazarı Aled Roberts, "Uzmanlar bir süredir Mars yüzeyinde beton benzeri malzemeler üretmek için uygun teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Ancak biz, cevabın en başından beri içimizde olabileceğini düşünmekten asla vazgeçmedik." dedi.

Öte yandan araştırma ekibi, uzaydaki muhtemel yerleşimcilerin yüksek seviyede radyasyona maruz kalacağına ve izolasyonun psikolojik etkilerine dikkat çekerek kan almanın zor olabileceğini söyledi. Bu yüzden konu hakkında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.