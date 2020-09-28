Bilim insanları: Ay ve Mars yüzeyine sondaj yapmamız gerekecek

Dünyanın önde gelen bilim insanları, Ay ve Mars'taki yaşamın petrol arar gibi aranmasını ve sondaj faaliyetleri yürütülmesini öneriyor.

MASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı ve yaşama dair kanıt aramayı planlıyor. Ancak şirketler, Mars'a yolculuk yapmadan önce Ay'a gidip burayı bir basamak olarak kullanacak.

AY VE MARS'A SONDAJ FİKRİ

Dünyanın önde gelen bilim insanları, uzaylıların Mars ve Ay yüzeyinin altındaki göllerde yaşıyor olabileceğini ve insanların onları bulmak için sondaj yapmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Bu cesur ve şaşırtıcı teoriyi, Harvard'daki Astrofizik Merkezi ve Florida Teknoloji Enstitüsü'nden (FIT) önde gelen bir ekip ortaya attı.

Ekip, insanların önümüzdeki 10 yıl içinde ilk sondaj seferini gerçekleştireceğini düşünüyor.

Harvard Astrofizik Merkezi'nden Profesör Avi Loeb, "Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, Ay yüzeyinin altında hayat aramak için derinlere inen robotlar ve ağır makineler hayal edilebilir." dedi.

Bilim insanları ayrıca, sondaj faaliyetlerinin teknik açıdan zor olacağını, ancak imkansız olmadığını belirtiyor.

Florida Teknoloji Enstitüsü'nde görevli profesör Manasvi Lingam ise söz konusu sondaj faaliyetlerinin, onlarca kilometre derine inebileceğini söylüyor.





MARS'TA YAŞAM VAR MI?

Bu sorunun cevabına net bir cevap verebilen yok. Çünkü Dünya'dan oldukça farklı bir yüzeye sahip olan Mars'ta; dev yanardağlar, derin kanyonlar ve kraterler gibi etkileyici yapılar bulunuyor. Ayrıca kızıl gezegendeki atmosfer koşulları, Mars'ta yaşamı oldukça imkansız hale getiriyor.

NASA ise kızıl gezegene gönderdiği ve gelecekte göndereceği araçlarla Mars'ta yaşama dair kanıt arayacak.