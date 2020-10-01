Bilim insanları: Ay’ın oluşumu Dünya atmosferinin yarısından fazlasını yok etti

Bilim insanları, Dünya'ya çarpan dev kayanın Ay'ı oluşturduktan sonra Dünya atmosferinin yüzde 60'ını yok ettiğini düşünüyor.

Bilim insanları, 4 milyar yıldan uzun süre önce Dünya'nın Mars büyüklüğündeki bir kayayla çarpışması sonucunda Ay'ın oluştuğunu tahmin ediyor.

Durham Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, çarpışmaların ince atmosferli kayasal gezegenler üzerindeki etkisini inceleyen 300 bilgisayar simülasyonu oluşturdu.

ÇARPIŞMA, DÜNYA ATMOSFERİNİ YOK ETTİ

Araştırmacılar ayrıca, gezegene farklı açılarda ve hızlarda çarpan farklı boyut ve kütlelerdeki nesnelerin atmosferi nasıl değiştirebileceğine de baktı.

Araştırma sonuçlarına göre dev çarpışma sonucunda Ay'ın oluşması, Dünya'ya bir bedel ödetti. Simülasyonlar, Ay’ı meydana getiren çarpışmada Dünya atmosferinin yüzde 10 ila 60’ının kaybolmuş olabileceğini ortaya koydu.





Ekip, Ay hakkında daha fazla bilgi arayan gök bilimcilerin araştırma bulgularından yararlanabileceğini düşünüyor.



Bilim insanlarına göre bulgular, bir çarpışmaya karışmış diğer kayasal gezegenlerin atmosfer kaybını tahmin edebilmenin bir yolunu sunuyor.