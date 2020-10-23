Bilim insanları: Başka gezegendeki canlılar Dünya'yı görebilir

Bilim insanları, diğer gezegenlerdeki uzaylı medeniyetlerin Dünya'yı görebileceğini tespit etti.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

UZAYLILAR BİZİ GÖREBİLİR

Gök bilimciler, şimdi bu araştırmayı tersine çevirdi ve bizim de Güneş sistemimiz dışındaki başka medeniyetler için görünür olup olamayacağımızı araştırdı.

Araştırma sonucunda, diğer gezegenlerdeki uzaylı medeniyetlerin Dünya'yı görebileceği tespit edildi.

BİNDEN FAZLA YILDIZ İNCELENDİ

Gök bilimciler yaptıkları çalışmada, yörüngelerinde Dünya benzeri gezegenlerin dönebileceği, Güneş'e benzer binden fazla ana yıldızı inceledi.

Gezegenlerin tamamı Dünya'ya yaklaşık 300 ışık yılı mesafe içindeydi ve araştırmada, NASA'nın öte gezegenleri araştıran TESS uydusunun verileri kullanıldı.

Bilim insanları, uzaylı medeniyetlerin bizi görebileceğini ve doğru teknolojiye sahip olmaları halinde gezegenimizde yaşamın bıraktığı kimyasal izleri tespit edebileceğini keşfetti.

Uzaylıların Dünya'yı görebilmesi ve yaşam sinyallerini araştırabilmesi için Dünya'nın, Güneş'in ve diğer gezegenin doğru şekilde sıralanması gerekiyor.



Araştırmacılar, çoğu gezegenin zaten böyle sıralandığını ve bu sebeple herhangi bir medeniyetin Dünya'mızı gayet iyi görebilmesi gerektiğini tespit etti.