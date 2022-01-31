Bilim insanları, beyin çipi projesi Neuralink'ten rahatsız

İnsan beynini bilgisayara bağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink, bilim insanlarını rahatsız ediyor.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, yakında insan deneylerine başlayacak.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

BİLİM İNSANLARI: ENDİŞELİYİZ

Bazı bilim insanları, Musk’ın insan beynine çip yerleştirme hedefleri konusunda endişelerini dile getiriyor.

Uzmanlar, deneylere katılacak olan katılımcıların için bu tarz teknolojilerin önemli riskler doğurabileceğini düşünüyor.

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"YETERİNCE BİLGİ VERİLMİYOR"

Wiconsin-Madison Üniversitesi’nden Dr. Karola Kreitmair, "Bu tür bir teknolojinin nasıl kullanılacağı konusunda kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Neuralink gibi kâr amacı güden şirketlerin bu tarz projeleri hakkında endişeliyim. Umarım, gerçekten insanlara yardım etmeyi düşünüyorlardır." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.

Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.

Benzer endişeleri dile getiren New York’taki SUNY Upstate Üniversitesi’nden Dr. Syd Johnson, "Bu tarz popüler ürünler, ticari kazançlar için sömürülüp kullanılma riskine sahip.” dedi.

Öte yandan, bilim insanları ters giden durumlar için gereken teknolojinin mevcut olmadığını vurguluyor.

ŞİRKET İFLAS EDERSE...

Bilim insanlarını endişendiren başka bir konu daha var: İnsanların beyinlerine çipler yerleştirdikten sonra Neuralink şirketi iflas ederse ne olacak?

Şirketin, bir başka kuruluşa satılırsa müşteri verilerinin ne olacağı da uzmanların endişelendiği konular arasında.

Ayrıca implante edilebilen bu cihazların ne kadar süreyle beyinde durabileceği, gerekli güncellemelerin tüm insanlara sağlanıp sağlanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Elon Musk, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini ve normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacağını iddia etmişti.

Ünlü milyarder ayrıca, söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı.