Bilim insanları, bitkilerle iletişim kurmanın yolunu buldu

Bilim insanları, bitkilerin yaydığı elektrik sinyallerini izleyerek, insanlar ve bitkiler arasında iletişim kanalı kurulabileceğini tespit etti.

Singapur’da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) bir grup araştırmacı, iletken bir malzeme yardımıyla bitkilerle iletişim kurulabileceğini belirledi.

Söz konusu iletken madde, bitkilerin yaydığı elektrik sinyallerini algılayabiliyor ve sinyal yoluyla bitkilere talimat verilmesini sağlıyor.

BİTKİLER BEYİN GİBİ DAVRANIYOR

Her bitkinin tıpkı bir beyin gibi elektrik sinyali yayarak etrafındaki koşullara tepki gösterdiğini belirten araştırmacılar, yapraklar arasına yerleştirilen iletken bir malzemeyle akıllı telefon üzerinden bitkiler ile iletişim kurdu.

SİNEKKAPAN BİTKİSİNDE DENENDİ

Araştırma kapsamında, Sinekkapan bitkisi (Venus flytrap) üzerinde deney yapıldı. Bitkinin kapanlarına "termogel" olarak bilinen bir yapıştırıcı yardımı ile 3 milimetre kalınlığında elektrot yerleştirildi.

Bilim insanlarının akıllı telefon üzerinden gönderdiği elektrik sinyalini alan bitkinin 1,3 saniye içinde kapanlarını kapattığı gözlemlendi.

Bir sonraki adımda, daha güçlü sinyallerin gönderildiği bir robot kol yardımı ile sinekkapanın yarım milimetre kalınlığında bir teli kapması sağlandı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, bitkinin "insanlar tarafından elektrikle kontrol edilebilen bir robot" gibi davrandığını belirtti.

Öte yandan, elektrotların bitkinin yaydığı olağandışı sinyalleri algılayan bir "bitki fısıldayıcısı" olarak kullanılabileceği ve bu sayede bitkiye daha özenli bakım yapılabileceği vurgulandı.