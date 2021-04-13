Bilim insanları, çarpışmaya yakın iki dev kuasar tespit etti

Bilim insanları, çarpışmaya yakın iki dev kuasar tespit etti

Evrenin 10 milyar öncesini gözlemleyen gök bilimciler, çarpışmaya çok yakın iki dev kuasarı ortaya çıkardı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerine ışık tutmaya devam ediyor.

Yeni bir çalışmada gök bilimciler, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak evrenin 10 milyar öncesini gözlemledi. Araştırmanın sonucunda çarpışmanın eşiğinde iki devasa kuasar tespit edildi.

Kendi galaksilerinin merkezlerinde yer alan bu kuasarların arasında 10 bin ışık yılından daha az mesafe var.

GALAKSİ OLUŞUMUNA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılara göre, birleşen kuasarları incelemek, galaksi oluşumunun ve yıkımının ayrıntılarını anlamalarını sağlayabilir. Çünkü kuasarların büyüdükçe yaydıkları radyasyon, yıldızları oluşturan tüm gazı yoldan çekebilecek, güçlü rüzgarlar üretebiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden ve araştırmanın yazarlarından Nadia Zakamska, "Kuasarların evrendeki galaksi oluşumu üzerinde derin bir etkisi var. Evrenin bu erken döneminde ikili kuasar bulmak önemli. Bu sayede kara deliklerin ve ev sahibi galaksilerin birlikte nasıl evrimleştiğine yakından bakabiliriz." dedi.

KUASAR NEDİR

Günümüzde bile hala gizemini korumaya devam eden kuasarlar, aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cisimleri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk yapılan araştırmalar, kuasarların evrenin ilk oluşum zamanından kalan galaksiler olduğunu gösteriyordu.

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bize gösterdi ki kuasarlar yakınlardaki galaksilerden madde alışverişi yapabiliyor. Bu durum, kuasarların antik galaksiler değil de evrenin her yerinde bulunabilecek gök cisimleri olduğu fikrini benimsetti.

1980’in başlarına kadar bu objelerin doğası hakkında tartışmalı görüşler olsa da şu an uzlaşılmış bilimsel kanı şu yönde: Kuasar çok büyük bir galaksinin merkezindeki sıkıştırılmış alandır. Ayrıca bu alanın merkezi birçok büyük kütleli karadelik çevrelemektedir.

Kuasarlar genel olarak Dünya'mızdan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Gökyüzünde görünen en parlak kuasar ise bize 33 milyar ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen oldukça parlak görünüyor.