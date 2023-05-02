Bilim insanları çözmeye çalışıyor! Y kromozomu yok olunca erkeklere ne olacak? Bilim insanları, Y kromozomu yok olunca erkeklere ne olacağını çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, bu konuda iki farklı görüşe sahip.

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Y kromozomu, insanlardaki iki cinsiyet kromozomundan biridir. Cinsiyet kromozomları, her hücredeki 23 çift insan kromozomlarından birini oluşturur.

Y kromozomunun küçülüp küçülmediği konusu, uzun bir süredir bilim insanlarının kafasını karıştırıyor.

Y kromozomu üzerinde genetik sıralama teknikleri ile yapılan erken analizler sonucunda, kromozomun genlerinin gitgide azaldığı, dolayısıyla kromozomun da giderek kısaldığı gözlendi.

Nihayetinde, Y kromozomunun tamamen kaybolup kaybolmayacağı bilim insanları tarafından uzunca bir süredir tartışılıyor.

Erkeklerde bir X, bir de Y kromozomu bulunurken, kadınlarda iki adet X kromozomu bulunur. Peki Y kromozomu tamamen ortadan kaybolursa erkeklere ne olacak?

Y kromozomunun geleceği

Şimdi araştırmacılar, Y kromozomu genetik yapımızdan kaybolursa erkeklere ne olacağı konusunda teoriler geliştiriyorlar, ancak herkes aynı fikirde değil.

Neyse ki, Y kromozomu yaşam için gerekli değildir, çünkü kadınlar yaşamları boyunca sadece XX kromozomu taşırlar. Ne yazık ki, Y kromozomu genellikle muadili ile karşılaştırıldığında giderek kısalıyor.

Bilim insanları, Y kromozomunun var olduğumuz tahmin edilen 3,5 milyar yıl boyunca dejenere olduğunu tespit etti.

Araştırmacılara göre, eğer bu durum devam ederse, Y kromozomunun DNA'mızdan tamamen kaybolması kabaca 4,6 milyon yıl sürecek.

Bunun nedeni, çiftler halinde olan diğer kromozomların aksine, Y kromozomunun babadan oğula geçen ve zamanla bozulan tek bir kopyaya sahip olmasıdır. Peki bu erkeklerin sonu mu demek?

Avustralyalı araştırmacı Jenny Graves, erkek eksikliği nedeniyle Y'nin eninde sonunda DNA'mızı terk edeceğini ve muhtemelen gelecekte türümüz için doğurganlık sorunlarına neden olacağını öne sürdü.

Graves, önümüzdeki milyonlarca yıl içinde yeni bir türün ortaya çıkabileceğini savunuyor. Ancak, diğer bilim insanlarının farklı bir görüşü var.

Kent Üniversitesi'nden Profesör Darren Griffin ve Peter Ellis, Y kromozomunun sonunun erkeklerin sonu anlamına gelmeyeceğini söylüyor.

Bilim insanları, bunun yerine kromozomdaki genlerin tıpkı köstebek tarla faresi gibi diğer türlerde yaptığı gibi, basitçe başka bir kromozoma taşınacağını öne sürüyor.

Araştırmacılar, ortaya çıkan doğurganlık teknolojileri sayesinde Y kromozomu ile ilgili endişelerin yakında gereksiz olabileceğini bile iddia ediyor.

Aslında, yeni tedaviler sayesinde insan üremesi için birçok gen artık gerekli değildir ve genetik mühendisliği yakında Y kromozomunu tamamen değiştirebilir.

O zamana kadar, araştırmacılar insan biyolojisinin derinden incelemeye devam edecek.