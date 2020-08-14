Bilim insanları dinozor avlayan timsah keşfetti

Dev timsahların fosillerini yeniden inceleyen bilim insanları, bir zamanlar boyu 10 metreyi bulan bu yaratıkların dinozor avladığını ortaya çıkardı.

Mezozoik Zaman'ın üç alt bölümünden sonuncusu olan Kretase döneminin, günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Geç Kretase döneminin devasa timsahı Deinosuchus'un fosillerini yeniden inceleyen bilim insanları, bu timsahların bir zamanlar dinozorları avladığını ortaya koydu.

Tarihin en büyük timsahları olarak ifade edilen bu yaratıkların, yaklaşık 10 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

Çalışmadaki en yeni bulgu ise çeşitli örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve hayvanın tam resmini ortaya koyan Deinosuchus anatomisi modeli oldu.

Arkansas Eyalet Üniversitesi'nden araştımraya liderlik eden paleobiyolog Adam Cossette, Deinosuchus’la ilgili bazı yanlış anlamaları düzelttiğini ve şimdiye dek bu canlıların tüm yapısının bilinmediğini söyledi.

Cosette, "İncelediğimiz bu yeni örnekler, muz büyüklüğünde dişlere sahip canavar gibi bir yırtıcıyı ortaya çıkardı." dedi.





Kafatası kalıntıları ve dinozor kemiklerindeki ısırık izleri üzerine yapılan önceki araştırmalara göre, bu dev timsahlar yalnızca fırsatçı bir avcıydı.

Yeni incelenen fosil örnekleri ise, Deinosuchus'un büyük dinozorları avlayabilecek kadar büyük bir kafaya ve güçlü bir çeneye sahip olduğunu ortaya koydu.