Bilim insanları, Dünya tarihinin en tehlikeli yerini buldu

Araştırmacılar, dev dinozorların araba büyüklüğündeki balıkları yediği, Dünya üzerindeki en tehlikeli bölgeyi tespit etti.

Milyonlarca yıl önce dinozorların, Dünya üzerinde hüküm sürdüğü zaten biliniyor. Her ne kadar dinozorların yaşadığı dönem oldukça tehlikeli görünse de yeni yapılan bir paleontoloji çalışması, Dünya'da daha tehlikeli yerlerin olduğunu gösteriyor.

TARİHİN EN TEHLİKELİ YERİ

100 yıllık fosiller üzerinde yapılan inceleme, 100 milyon yıl önce Sahra Çölü'nün bir kısmının muhtemelen gezegendeki en tehlikeli yer olduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre bölgede yırtıcı dinozorlardan oluşan eşi benzeri görülmemiş bir yoğunluk vardı. Bilim insanları, bu yoğunluğun herhangi bir modern karasal ekosistemle karşılaştırılamayacak boyutta olduğunu söyledi.

TÜM YIRTICI HAYVANLAR AYNI BÖLGEDE

Fas'ın güneyindeki Kem Kem yatakları denen bölgede Kretase dönemine kadar uzanan kaya oluşumlarından elde edilen fosillerin analizi; etçil dinozorların, uçan yırtıcı sürüngenlerin ve timsah benzeri avcıların, o zamanlar bir çöl yerine çok büyük balıklarla dolu bir nehir sistemi olan bölgede hep beraber yaşadığını ortaya çıkardı.

Çalışmanın baş yazarı Nizar İbrahim, “Bir zaman makineniz olsaydı ve oraya seyahat edebilseydiniz muhtemelen çok uzun yaşamazdınız.” dedi.

ARABA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BALIKLAR YEM OLUYORDU

Kem Kem bölgesinde bir arada yaşayan büyük avcıların birbirini yemesinin pek de olası olmadığı çalışmada yer aldı.

Çalışmaya göre bu yırtıcı avcılar, bölgede bolca görülen büyük balıkları yiyordu. Bu balıklar arasında, coelacanth’lar gibi araba büyüklüğünde balıklar da yer alıyordu.

ABD, İngiltere, Avrupa ve Afrika'dan bir grup uluslararası araştırmacı tarafından yürütülen Kem Kem çalışması, Afrika'nın paleontolojik geçmişine ışık tutmaya devam edecek.