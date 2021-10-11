Bilim insanları, dünyanın en düşük sıcaklığını ölçtü

Bilim insanları, laboratuvar ortamında ölçülmüş en düşük sıcaklığa ulaştı. Birkaç saniye süren deneyde, mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine (-273.15 Celcius) 38 pikokelvin kadar yaklaşıldı.

Almanya'da bulunan üç üniversitedeki bilim insanları, ulaşılması zor bir rekora imza atmayı başardı.

Araştırmacılar; laboratuvar ortamında, şimdiye kadar ölçülmüş en düşük sıcaklığı oluşturdu.

Yapılan deneylerde, mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine (-273.15 Celcius) 38 pikokelvin kadar yaklaşıldı.

MUTLAK SIFIR NEDİR

Mutlak sıfır, Türkiye'de kullanılan santigrat sistemine göre -273.15 dereceye denk geliyor. Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulaştığı teorik sıcaklığa deniyor.

Teorik olarak mutlak sıfır sıcaklığına ulaşan (inen) bir maddenin iç enerjisi 0 (sıfır) olacağından daha fazla soğutmak mümkün değildir.





Termodinamik kanunları mutlak sıfır sıcaklığına ulaşılamayacağını belirtir, çünkü soğutulan maddenin sıcaklığı, soğutan maddenin sıcaklığına yakınsayarak yaklaşır. İki sıcaklık sonsuza kadar yaklaşmaya devam eder fakat aynı değere ulaşamaz.

Bu nedenle bilim insanları, mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine (-273.15 Celcius) 38 pikokelvin (1 kelvinin trilyonda biri) kadar yaklaşabildi, ancak bu yine de bir rekor anlamına geliyor.

Bu sıcaklık o kadar düşük ki, normal hayatta kullanılan hiçbir dereceyle ölçülmesi mümkün değil. Yani bu ortamı oluşturmak için özel sistemler gerekiyor.

