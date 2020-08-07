Bilim insanları dünyanın en parlak malzemesini üretti

Bilim insanları, flüoresan moleküllerin solmasını engelleyerek dünyanın en parlak maddesini ürettiklerini açıkladı.

Dünya genelinde 100 binden fazla flüoresan boya çeşidi bulunuyor, ancak bu boyaların hiçbiri katı madde oluşturmak için karıştırılamıyor.

Çünkü bu boyalar katı duruma girdiklerinde su verme eğilimi gösteriyor ve parlaklık veren moleküllerin yoğunluğu azalarak sönüyordu.

Ancak Kopenhag Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu durumun önüne geçecek yeni bir buluşa imza attı.

YENİ BİR MALZEME SINIFI GELİŞTİRDİLER

Bilim insanları, flüoresandan katı madde yapımında uzun süredir devam eden engelin üstesinden gelmek için küçük moleküllü iyonik izolasyon kafesleri (SMILES) adı verilen yeni bir malzeme sınıfı geliştirdi.

Bu sayede dünyanın en parlak malzemesi de üretilmiş oldu.

SMILES; renkli bir boyayı, flüoresan moleküllerin etkileşimini önleyen ve parlak kalmalarını sağlayan renksiz ve yıldız şekilli bir molekülle karıştırılarak elde ediliyor.

Bilim insanları; parlak malzemeye ihtiyaç duyan herhangi bir sektörde SMILES teknolojisinin uygulanabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte; Güneş enerjisi hasadı, bilgi teknolojileri, biyo görüntüleme ve lazerler dahil olmak üzere optik özelliklerin tasarlanmasını gerektiren uygulamalar için yeni teknolojinin oldukça uygun olduğu belirtildi.