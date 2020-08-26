Bilim insanları: Elon Musk'ın Starlink projesi iptal edilmeli

SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink, gök bilimcilerin tepkileri ile karşı karşıya. Bilim insanlarına göre, yörüngeye yerleştirilecek binlerce uydu, keşifleri engelleyebilir.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

BİLİM İNSANLARI DURUMA TEPKİLİ

Satellite Constellations 1 (Satcon1) kapsamında bir araya gelen 250 gök bilimci, söz konusu uyduların uzay keşiflerini engelleyeceği görüşünde.

Bilim insanları, alçak yörüngede yer alacak binlerce uydunun sahip olduğu güneş panelleri sayesinde, yayacağı ışığın yeryüzünden uzay gözlemini imkansız hale getirebileceği ihtimalini dile getiriyor.

Bu uyduların siyah renkte olması ve güneş panellerinin yönünün değiştirilmesi bu etkiyi azaltsa da bilim insanları, kesin çözüm olarak projenin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

Yıl sonuna kadar, toplamda 1.500 Starlink uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.