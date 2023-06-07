Bilim insanları, evrenin en uzak galaksisinde organik moleküller tespit etti Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan verileri inceleyerek Dünya'ya 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SPT0418-47 adlı galakside organik moleküller keşfetti.

AA & Ensonhaber

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan verileri inceleyerek Dünya'ya 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SPT0418-47 adlı galakside organik moleküller tespit etti.

Verileri inceleyen bilim insanları, SPT0418-47'deki gazların ağır elementleri içerdiğini, bunun da pek çok yıldızın zaman içinde oluşup yok olduğunu ve tekrar oluştuğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşamın temel yapı taşları bulundu

Araştırmacılar, söz konusu gazlarda, "polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH)" molekülleri bulunduğunu, karbon zincirlerinden oluşan bu organik moleküllerin, yaşamın en erken biçimleri için temel yapı taşları olarak kabul edildiğini vurguladı.

PAH molekülleri, Dünya'da, içten yanmalı motorların egzoz gazlarında ya da orman yangınları sonucunda açığa çıkan gazlarda bulunuyor.

Galaksinin (SPT0418-47) Dünya'ya uzaklığının 12,5 milyar ışık yılı olduğu, bunun da galaksinin, evrenin yaratılışından 1,5 milyar yıl sonra oluştuğunu gösterdiği kaydedildi.