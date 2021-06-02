Bilim insanları, farelerin yaşam süresini uzattı

Bilim insanları, farelerin beklenen yaşam süresini ortalama yüzde 23 artırmayı başardı.

Bilim insanları farelerin ömrünü uzatacak bir çalışma gerçekleştirdi. Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, çalışmanın sonunda farelerin beklenen yaşam süresi ortalama yüzde 23 artış gösterdi.

Araştırmacılar, deney sırasında DNA onarımında rol oynayan ve vücutta yaşlanmayla azalan SIRT6 isimli proteini kullandı ve bu proteinin sayısı 250 farede artırıldı.

Araştırmacılar, SIRT6 proteininin daha yoğun olduğu farelerin daha genç kaldığını ve kansere karşı hassasiyetlerinin azaldığını tespit etti.

İNSANLARDA DA DENENEBİLİR

Araştırmada görev alan bilim insanlarından Prof. Dr. Haim Cohen, "Çalışmamız insanlarda da benzer sonuçları gösterirse, ortalama 120 yaşına kadar yaşayabiliriz." dedi.

Farelerdeki çalışmanın insanlara da uyarlanabileceğini belirten Cohen, bunun oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.

2012’de, hayvanlardaki protein seviyelerini artıran ilk araştırmacı olan Cohen, erkek farelerin yüzde 15 daha uzun yaşamasını sağlamıştı. Ancak o zamanki deney, dişi fareler üzerinde işe yaramamıştı.

Uluslararası bir araştırma ekibinin katkılarıyla yapılan son araştırmada ise hem erkek hem de dişi farelerin beklenen yaşam süresinde artış meydana geldi.

Cohen'in görevli olduğu laboratuvardaki araştırmacılar, şimdi SIRT6 proteininin insanlarda güvenli bir şekilde güçlendirilmesini sağlayacak tedavileri bulmaya çalışıyor.

Araştırmacılara göre, söz konusu tedaviler iki ila üç yıl içinde insanlara da uygulanabilir.