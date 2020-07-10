Bilim insanları gölgeden enerji üretmek istiyor

Singapurlu bilim insanları, gölgeden enerji üretebilmek için çalışmalara başladı.

Singapurlu bilim insanları, gelecekte şehir merkezlerinde kullanılmak üzere yeni bir enerji projesi üzerinde çalışıyor.

Büyük ölçüde gölgeye dayanan bu enerji üretimi, Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen Gölge Etkisi Enerji Üreticisi (SEG) projesine dayanıyor.

Eneriyi güneş panelleri gibi işleme yöntemine dayanan bu yöntem, güneş enerjisinde olduğu gibi ışığı kesintisiz alan açık alanlara ihtiyaç duymuyor, gölgelerden de enerji üretebiliyor.

GÖLGEDEN ENERJİ SAĞLIYOR

Altın, gümüş, platin veya tungstenden oluşan ince bir tabakanın bulunduğu paneller sayesinde ışık yoğunluğundaki farklılık, elektronları aydınlık alanlardan gölgeye doğru yönlendiriyor ve gölge alanlar da elektrik üretiyor.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Swee Ching Tan, “Gölge etkili jeneratörümüz kullanışlı. Engellenen ışıktan da yararlanmak için şehirlere yerleştirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Henüz projenin başında olan bilim insanları, gelecekte bu teknolojiyi evlerde de kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Ekibin üzerinde çalıştığı paneller, yaklaşık 6 metrekare ve sadece 0,25 volt elektrik üretebiliyor. Bir ampulü çalıştırmak veya telefon şarj etmek için bundan yaklaşık 20 tane gerekiyor.