Bilim insanları, Güneş patlamalarının kaynağını ilk kez belirledi

ABD’li bilim insanları; uzay araçlarına, uçaklara ve elektronik sitemlere zarar veren Güneş enerjili parçacıklarının kaynağını ilk kez buldu.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ederler.

Bu parçacıklar yeterince yüksek sayılarda Dünya'ya ulaşmayı başarırsa, uyduları ve elektronik altyapıyı bozabilir, ayrıca astronotlar ve vurduklarında uçakla seyahat eden insanlar için olası bir radyasyon riski oluşturabilirler.





KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

ABD'de yer alan California Üniversitesi, Los Angeles ve George Mason Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, Dünya'ya doğru uçan parçacıkların bileşimini analiz etti.

Bilim insanları, aynı maddelerinin Güneş’in taç tabakasının altındaki en dış tabakasında üretildiğini buldu. Böylelikle bu parçacıkların kaynağı ilk kez tespit edilmiş oldu.

ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLECEK

Bilim insanları bu yeni bilginin, büyük bir Güneş fırtınasının ne zaman Dünya'yı tehdit edebileceğini hesaplamak ve potansiyel riskleri önlemek için kullanabileceğini söyledi.

DÜNYA'YA ULAŞMASI İÇİN 10 DAKİKA YETERLİ

Araltırmacı Dr. Stephanie Yardley, “Güneş’ten salınan parçacıklar Dünya’nın atmosferine 10 dakika içinde ulaşabilir; astronotlara, uzay araçlarına, hatta havayollarına zarar verebilir.

Esasen bu parçacıklar, yüksek irtifa uçaklarını etkiler, bu nedenle radyasyondan korunmak veya elektronik cihazlarını korumak için daha düşük irtifada uçmaları gerekebilir." dedi .

AKILLARA CARRINGTON OLAYI GELDİ

1859 Güneş fırtınası olarak da bilinen Carrington Olayı, tüm dünyayı etkileyen en büyük Güneş fırtınası olarak kayıtlara geçti.

Astronomların gözlemleri sırasında Güneş'te meydana gelen patlamalar büyümeye başladı. Olayın gerçekleştiği gece gökyüzü kırmızı, yeşil ve mor ışıklarla kaplandı.

TÜM SİSTEMLER ÇÖKTÜ

Bu dev patlamadan sonra tüm dünyada telgraf sistemleri çöktü ve telgraf direkleri elektrik kıvılcımları saçmaya başladı. Yoğun elektromanyetik bombardıman öylesine kuvvetliydi ki bazı telgraf sistemleri, güç kaynaklarından kesilmelerine rağmen mesaj alıp göndermeye devam etti.

Son 500 yılın en büyük patlaması olduğu düşünülen Carrington Olayı'nın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.