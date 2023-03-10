Bilim insanları hidrojenden elektrik üretebilen enzim buldu Avustralyalı bilim insanları, havada bulunan hidrojenden elektrik üretebilen enzim bulduklarını duyurdu.

Avustralya Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nden bilim insanları, havada bulunan hidrojenden elektrik üretebilen enzim tespit etti.

"Huc" olarak adlandırılan enzimin, havadaki hidrojen moleküllerini elektrik enerjisine dönüştürebildiği ortaya çıktı.

Araştırmacılardan Rhys Grinter, yaptığı açıklamada, "Huc" enziminin laboratuvar ortamında izole edilerek elektrik devresine yerleştirildiğinde elektrik üretilebileceğini keşfettiklerini söyledi.

Üretilen enerji şimdilik az

Havadaki hidrojen oranının düşük olmasından dolayı üretilen enerjinin yalnızca küçük elektrikli aletleri çalıştırabildiğini aktaran Grinter, "Daha büyük elektrikli aletlere yönelik enerji üretebilmek için harici hidrojen kaynağına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Grinter, henüz araştırmanın ilk aşamalarında olduklarını, ancak enzime daha yüksek miktarda hidrojen temin ederek daha çok elektrik enerjisi üretmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Grinter, sonraki aşamada hedeflerinin elektrik üretim kapasitesini artırmak ve enzimle çalışabilen bir cihaz dizayn etmek için mühendislerle çalışmak olduğunu vurguladı.