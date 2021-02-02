Bilim insanları, ıspanağı patlayıcıları tespit edebilen sensöre çevirdi

Massachussets Institue of Technology'de (MIT) görevli araştırmacılar, nanoteknoloji kullanarak ıspanak bitkisini, patlayıcı maddeleri fark edebilen sensörlere dönüştürdü.

ABD’deki Massachussets Institue of Technology'den (MIT) araştırmacılar, bitkilerin içeriğinde bulunan elementlerin, onları elektronik birer alet haline getirebileceğini keşfetti.

Bilim insanları, nanoteknoloji kullanarak ıspanak bitkisini patlayıcı maddeleri fark edebilen sensörlere çevirdi.

ISPANAKTAN E-POSTA ALDILAR

Kurdukları düzenek sayesinde patlayıcı kimyasalları sezen ıspanak, daha sonra kablosuz olarak bu bilgiyi araştırmacılara e-posta gönderdi. Bu yolla ıspanak bitkisiyle elektronik posta almayı başaran bilim insanları, ıspanakta yüksek miktarda bulunan demir ve nitrojen ile bunu başardıklarını açıkladı.

Ispanakta bulunan yüksek miktarda nitrojen ve demir, katalizör görevi görerek doğadaki kökleri aracılığıyla yer altı sularında nitroaromatikler olup olmadığını tespit edebiliyor.

En çok mayın yapımında kullanılan ıspanak, aynı zamanda diğer patlayıcı yapımlarında da tercih ediliyor.

Ispanağın içerisindeki nanotüpler sayesinde sinyal oluşturabilirken, ıspanağa yerleştirilen kızılötesi kamera yardımıyla sinyal algılanabiliyor. Bu sinyal algılandığında ise araştırmacılara e-posta gidiyor.

İçeriğinde iletken ve değişebilir elementler bulunan ıspanak gibi bitkilere 'Nanobiyonik bitki' adı verilirken bu tür denemelerde hem genetik değişiklik yoluyla bitkilere yeni özellikler kazandırılabiliyor hem de bu yeni özellikler yeni teknolojiler yoluyla insanlığın faydasına kullanılabiliyor.

