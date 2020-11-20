Bilim insanları, kağıt bardaklardaki mikroplastik tehlikesi konusunda uyarıyor

Bilim insanları, kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı açıkladı.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

KAĞIT BARDAKLARDA DA TEHLİKE VAR

Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma, kağıt bardakların mikroplastik konusunda ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

10,2 MİLYAR PARÇACIK ÇIKTI

Araştırmada bir kağıt bardaktan, sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

MİKROPLASTİKLERİN ZARARLARI

Mikroplastikler doğayı tehdit ettiği gibi insanlara da ciddi zararlar verebiliyor. Biz farkında olmasak da bu yapılar çeşitli yollarla vücudumuza girebiliyor.

Birçok çalışma, mikroplastiklerin birçok deniz ve kara canlısı tarafından yutulabileceğini ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ise, 2 binden fazla deniz canlısının mikroplastik partiküllerden direkt olarak etkilendiğini gözler önüne seriyor.