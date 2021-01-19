Bilim insanları, kahverengi cüce yıldızların üç boyutlu haritasını oluşturdu

Bilim insanları, "kahverengi cüce" olarak tanımlanan sönmüş yıldızların, üç boyutlu haritasını oluşturmayı başardı.

Kahverengi cüce olarak adlandırılan gök cisimlerini, ne yıldız ne de gezegen kategorisine yerleştirebiliriz. Bu cisimler, yıldızlararası gaz bulutlarının çökmesiyle oluşur ve "başarısız yıldızlar" olarak tanımlanırlar.

Kahverengi cüceler, kütleleri yeteri kadar büyük olmadığı için hidrojen-1 füzyonunu (küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük atom çekirdeklerine dönüştüğü tepkimeleri) gerçekleştiremez ve gerçek bir yıldıza dönüşemezler.

Bu cisimler, 80 Jüpiter kütlelik sınıra ulaşamadıkları için yeteri kadar ısınamayıp söner.





3 BOYUTLU HARİTALARI OLUŞTURULDU

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) finanse ettiği "Backyard Worlds: Planet 9" projesi kapsamında, farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanı, kahverengi cücelerin haritasını çıkarmak için ortak çalışma yürüttü.

Gök bilimciler, Güneş sistemine 65 ışık yılı uzaklıktaki 38’i yeni keşfedilen 525 kahverengi cücenin yer aldığı üç boyutlu haritayı oluşturmayı başardı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezinden J. Davy Kirkpatrick, gönüllü bilim insanları olmasaydı böyle bir harita hazırlamanın mümkün olmadığını, binlerce meraklı ve araştırmacı göz sayesinde kahverengi cüce yıldızların hızlı tespit edildiğini söylüyor.

Bu üç boyutlu harita, bilim insanlarının gök cisimlerinin dağılımı ve çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak.



