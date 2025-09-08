Bilim insanları kalp yetmezliğini yağ hücrelerinden salınan moleküllere bağlıyor

Dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen en yaygın kalp yetmezliği türü olan HFpEF'nin (korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği) nedenine dair yeni bir teori ortaya atıldı.

Yıllarca suçlanan yüksek tansiyonun aksine, yeni araştırma daha sinsi bir suçluya işaret ediyor: İç organları saran yağ dokusu.

ADİPOKİN HİPOTEZİ: YAĞ HÜCRELERİ KALBE SALDIRIYOR

"Adipokin Hipotezi" adı verilen bu yeni teoriye göre, organların etrafında biriken işlevsiz yağ dokusu, adipokin adı verilen zararlı kimyasal sinyaller salgılıyor.

Bu sinyaller, kalpte iltihaplanma, strese ve yara izi oluşumuna yol açarak kalp yetmezliğine neden oluyor.

YENİ TEDAVİ YOLU VE TANI YÖNTEMİ

Bu keşif, doğrudan kalbi değil, zararlı sinyalleri düzenlemek için yağ dokusunu hedef alan yeni tedavilerin önünü açıyor.

Araştırmacılar ayrıca, bu riski tespit etmek için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) yerine "bel-boy oranını" ölçmenin çok daha etkili bir klinik belirteç olduğunu savunuyor.