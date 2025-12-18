Apple'dan iPhone Air 2 hamlesi: Çift kamera ve indirimli fiyatla geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasında dolaşan yeni söylentiler, Apple'ın iPhone Air 2 modeli için şaşırtıcı planlar yaptığını ortaya koyuyor.

Ortaya atılan iddialar, cihazın tasarımında ve fiyatlandırma stratejisinde tüketicileri memnun edecek önemli değişiklikler olacağını doğruluyor.

ÇİFT KAMERA SİSTEMİ GELİYOR

Sektör raporlarına göre yeni model, önceki sızıntıları destekleyecek şekilde ikinci bir arka kamera donanımıyla gelecek.

Bu ek sensör, ana kameranın yeteneklerini tamamlayan ultra geniş açılı bir lens olacak ve fotoğraf deneyimini zenginleştirecek.

BEKLENMEDİK FİYAT İNDİRİMİ OLABİLİR

2027 yılının bahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın, mevcut modelden daha düşük bir fiyatla, muhtemelen 899 dolar seviyesinden satışa sunulabileceği konuşuluyor.

Apple'ın genellikle fiyat artırma politikasına ters düşen bu hamlenin, olası daha büyük pil ve kamera iyileştirmeleriyle birleşerek yeni modeli çok daha cazip hale getirebileceği belirtiliyor.