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    Bilim insanları, karanlıkta bitki yetiştirmeyi başardı

    Bilim insanları tamamen karanlıkta bitki yetiştirmenin yolunu buldu. Böylece fotosentez ihtiyacı ortadan kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:42
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    Bilim insanları, karanlıkta bitki yetiştirmeyi başardı

    ABD'deki Delaware Üniversitesi ve Kalifornia Üniversitesi'nden bilim insanları, bitkilerin tamamen karanlıkta büyümesini sağlamak için bir yöntem geliştirmeyi başardı..

    Bilim insanları karbondioksiti, elektriği ve suyu sirkenin ana bileşeni olan asetata dönüştürmek için iki aşamalı bir süreç kullandı. Yapılan deneyin sonucunda, bitkilerin karanlıkta asetat tüketerek serpilip gelişebildiği görüldü.

    Fotosentez ihtiyacı yok

    Bu sayede araştırmacılar, bitkilerin gelişemsi için biyolojik fotosentez ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmış oldu.

    Her ne kadar bitkiler için artık güneş ihtiyacı ortadan kalksa da bilim insanlarının ürettiği cihazın çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Kısacası gelecekte elektrik üretimi için yine güneş panellerine başvurmak gerekebilir.

    Bilim insanları, karanlıkta bitki yetiştirmeyi başardı #1

    Bilim insanları, doğal fotosentez sürecinde bitkilerin güneş ışığındaki enerjinin yalnızca yüzde 1’ini kullanabildiğini vurguluyor. Bu nedenle yeni geliştirilen yöntem, doğal süreçten 18 kat daha verimli.

    Araştırmanın yazarlarından Martha Orozco-Cárdenas, söz konusu keşfin, gelecekte insanlı uzay görevleri için de kullanılabileceğini söylüyor. Örneğin bu teknoloji sayesinde, gelecekte Mars karanlığında bitki yetiştirilebilir.


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