Bilim insanları, kutupları yeniden dondurmak istiyor

Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarının yeniden dondurulmasının iklim krizini engelleyebileceğini söylüyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Uzmanlar, değişen iklim nedeniyle hem atmosferin hem de okyanusların ısındığına işaret ederek, buz sahanlığının erime hızının artabileceği konusunda uyarıyor.

Kutupları dondurma planları

Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarının yeniden dondurulmasının iklim krizini yönetmenin bir yolu olabileceğini söylüyor.

Yale Üniversitesi'nde Wake Smith önderliğinde araştırmacılar, uçaklardan atmosfere püskürtülen aerosol parçacıklarının güneş ışığını kısmen engelleyerek buz kaybını tersine çevirebileceğini ve bunun sonucunda kutupların soğutulabileceğini düşünüyor.

Söz konusu çözüm yönteminde,kullanılması planlanan stratosferik aerosol enjeksiyonu, yılda 10 milyar sterline (yaklaşık 210 milyar TL) mal olacak.

Ancak bilim insanları, bunun iklim kriziyle mücadele için diğer yöntemlerden daha az maliyetli olacağını söylüyor.

Araştırmacılara göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması ve atmosfere milyonlarca ton karbondioksit salınması gerekiyor.