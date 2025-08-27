Bilim insanları Mars'ta ev inşa etmenin yeni bir yolunu buldu

Mars'ta yerleşim yeri inşa etme hayali, bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in kendi kaynaklarını kullanma yönündeki çalışmalarıyla gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

Yeni bir araştırma, Mars toprağı veya regoliti kullanarak inşaat için gerekli metalin doğrudan gezegen yüzeyinde üretilebileceğini gösterdi.

MARS TOPRAĞI YÜKSEK SICAKLIKTA ERİTİLDİ

Avustralyalı araştırmacılar, Mars yüzeyindeki koşulları taklit eden bir odada, Mars toprağı simülanını yüksek sıcaklıklara kadar ısıttı.

Deney sonucunda, yaklaşık 1.000 santigrat derecede saf demir metali, 1.400 derecede ise sıvı demir-silisyum alaşımları elde edildi.

YERİNDE KAYNAK KULLANIMI (ISRU)

Bu süreç, "yerinde kaynak kullanımı" (ISRU) olarak adlandırılıyor ve Dünya'dan Mars'a malzeme taşımanın fahiş maliyetine bir çözüm sunuyor.

Bilim insanları, bu yöntemin gelecekte Mars'ta kurulacak üslerin ve hatta kazı makinelerinin yapımında kullanılabileceğini öngörüyor.

Ekibin bir sonraki hedefi, sürecin yan ürünlerini de faydalı malzemelere dönüştürerek "sıfır atıklı" bir metal üretim sistemi geliştirmek.