Bilim insanları, Mars'taki medeniyeti böceklerle kuracak

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Mars’ta alet ve barınak yapımında kullanılacak kitin maddesi, böceklerden elde edilebilir ve mürettebatın beslenme düzeninde yer alabilir.

MASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Dünya'dan oldukça farklı bir yüzeye sahip olan Mars'ta; dev yanardağlar, derin kanyonlar ve kraterler gibi etkileyici yapılar bulunuyor. Ayrıca kızıl gezegendeki atmosfer koşulları, Mars'ta yaşamı oldukça imkansız hale getiriyor.

KİTİN İLE MEDENİYET KURULABİLİR

Yeni yapılan birl araştırmaya göre Mars’a gidecek astronotların, gezegende barınaklar inşa etmek ve alet yapmak için yanlarına sadece "kitin" almaları yeterli.

Kitin; mantarlarda hücre duvarlarını, kabukluların ve böceklerin dış iskeletleriyle balık ve amfibilerin pullarını oluşturan lifli maddeye deniyor.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk Mars yerleşimcilerinin bu maddeyi yüzey toprağıyla birleştirerek, özel ekipman olmaksızın yeni malzemeler üretebileceğini ifade etti.

Araştırmaya göre Mars’ta kullanılacak kitin, böceklerden elde edilebilir. Yüksek protein içeren böceklerin, mürettebatın beslenme düzeninde de yer alabileceği düşünülüyor.

TEST EDİLDİ

Bilim insanları, teorilerini test etmek için karidesten yapılmış organik bir polimer olan kitosan ve Mars toprağının özelliklerini taklit edecek şekilde tasarlanmış bir minerali birleştirdi.

Araştırmacı Javier Fernandez, birleşmenin sonucunda betona çok benzeyen oldukça hafif bir kayanın ortaya çıktığını söyledi.

Bu durum, Kitin'in Mars'ta alet yapımında veya barınakların hızlıca inşa edilmesinde kullanılabileceğini gösteriyor.