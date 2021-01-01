Bilim insanları, Mars'taki nehir sisteminin haritasını çıkardı

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda, Mars'taki benzersiz bir nehir havzasının haritası oluşturuldu.

Son yıllarda NASA ve SpaceX, önce Ay'a ardından da Mars'a gidebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kızıl gezegenin nehir sistemlerini keşfetmek ve haritalandırmak için bilim insanları yıllardır çalışıyor.

Şimdiyse bilim insanları tamamen yeni, benzersiz bir nehir havzasının haritasını çıkardı. Ancak bu haritanın dünyadakilerden bir farkı var: Nehirler tamamen farklı bir gezegende yer alıyor ve milyarlarca yıl önce kurudu.

Göller, nehirler ve buzullara dair kayıtlardan da anlaşılacağı üzere Mars eskiden ıslak bir gezegendi. Mars'taki nehir sırtları 4 ila 3 milyar yıl önce oluştu.

Zamanla kanallarda tortular oluştu ve su kuruduktan sonra nehirlerden geriye kalan tek şey bu sırtlar oldu. İşte bilim insanları, kısa süre önce hakemli bilim dergisi Geology’de bu nehir "sırtlarının" bir haritasını yayımladı.

Yeni harita, bilim insanlarının Mars’ı bazı yerel noktalarla sınırlamadan, küresel ölçekte keşfetmesini sağlıyor.

18 YENİ AKARSU

18 yeni akarsu sırtı tanımlayan araştırmacılar, bu harita sayesinde daha önce akarsu sırtı diye tanımlanan bazı şekilleri yeniden inceleme imkanı buldu.

Daha yakından incelenen bazı şekillerin nehirlerden değil, lav akıntılarından veya buzullardan oluştuğu saptandı.



