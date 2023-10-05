Bilim insanları, meme kanserini erken teşhis etmek için beş parmaklı bir robot geliştirdi Yeni geliştirilen bir robot, kadınların göğüslerini kanserli kitlelerin belirtileri açısından kontrol edip, meme kanserini erken teşhis edebilecek.

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ensonhaber.com

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda hızla gelişerek, çeşitli sektörlerde büyük dönüşümlere yol açtı.

Bu teknolojilerin yaratıcılık, verimlilik ve yaşam kalitesini artırma potansiyeli, büyük bir heyecan ve umut kaynağı oluşturuyor.

Kadınlara göğüslerinde kitle olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye edilir, ancak çoğu kişi bunu unutur veya kendine güvenmez.

Şimdi Bristol Üniversitesi'ndeki mühendisler, gelecekte bunu yapabilecek beş "parmaklı" bir robot geliştirdiler.

Araştırma, çok erken bir aşamada olsa da robotun önümüzdeki üç yıl içinde kadınlar üzerinde test edilmesi ve gelecekte tek seferde hızlı göğüs kontrolü için alışveriş merkezleri ve eczanelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Mühendisler, prototip cihazlarını silikon bir 'göğüs' üzerinde test ederek cihazın tüm yüzeyi kaplayabildiğini gösterdi.

10 dakikada inceleme yapıyor

Göğüs kitlesini temsil etmek üzere mermer gömülü bir silikon yığını üzerinde denenen robot el, 'deri' yüzeyinin 20 mm kadar altındaki bir yumruyu tespit edebildi.

Araştırmacılar, cihazın farklı şekil ve büyüklükteki kadınlar üzerinde çalışabilmesini sağlamak için cihazın daha geniş bir silikon göğüs yelpazesinde test edilmesi gerektiğini, ancak prototipin yapımının yalnızca 200 sterline mal olduğunu söylüyor.

Şu anda tam bir incelemenin yapılması 10 ila 12 dakika sürüyor, ancak araştırmacılar bu süreyi beş dakikanın altına indirmeyi umuyorlar.

155 kadınla yapılan bir ankette araştırmacılar, kadınların yüzde 92'sinin bir robotun göğüslerini muayene etmesine izin vereceğini ortaya çıkardı.

Bristol'da geliştirilen robotun, esnek eklem benzeri eklemlerden hareket eden, parmak boyutuna benzer beş adet silikon uçlu kolu bulunuyor.

Bir algoritma, dönen bir plakadan ileriye veya geriye doğru hareketlerini kontrol ediyor ve 'parmaklar', insan eline benzer bir kuvvetle göğsü hissediyor ve her parmak, yüzeyinin yaklaşık beşte birini kaplıyor.

Araştırmacılar, gerekli testleri geçtiği takdirde robotun gelecekte AVM ve eczanelerde kullanılabileceğini söylüyor.