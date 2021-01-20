Bilim insanları, nasıl oluştuğu açıklanamayan bir gezegen keşfetti

Bilim insanları, WASP-107b olarak bilinen ve "pamuk şeker" diye bahsedilen gezegenin yoğunluğunun, tahmin edilenden çok daha az olduğunu keşfetti.

İlk olarak 2017 yılında keşfedilen WASP-107b isimli gezegen, Dünya'dan 212 ışık yılı uzaktaki yıldızının etrafında dönerken bulundu.

Yıldızıyla mesafesi, bizim kendi Güneş'imizle mesafemizden yaklaşık 16 kat daha kısa olan gizemli gezegene dair yeni bulgular elde edildi.

YOĞUNLUĞU ÇOK AZ

Bilim insanları "pamuk şeker" olarak da bahsedilen gezegenin yoğunluğunun, daha önce mümkün olduğu düşünülenden çok daha az çıktığını söyledi.

Gezegen, Jüpiter'le hemen hemen aynı boyutta olmasına rağmen yoğunluğu 10 kat daha az. Bu da araştırmacıların onu pamuk şekere benzetmesine neden oluyor.

Gezegen sadece yoğunluğuyla değil, gaz devi gezegenlerin oluşabilmesiyle ilgili "büyük çıkarımlar" sağladığı için de dikkat çekiyor. Bu çıkarımlar, gaz devlerinin önceden inanılanın aksine, çok daha kolay oluşabildiklerine işaret ediyor.

İleri araştırmaların ortaya koyduğuna göre WASP-107b, şimdiye kadar bulunan gezegenler arasında yoğunluğu en az olanlardan bir tanesi.

NASIL OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

Gezegenler, genç yıldızların etrafında dönen toz ve gaz diskinde oluşuyor. Genellikle Jüpiter ve Satürn gibi veya WASP-107b gibi gaz devlerinin, disk dağılmadan önce yeterli gazın birikebilmesi için, Dünya'dan en az 10 kat büyük ve katı bir çekirdek oluşturması gerektiği düşünülüyor.

Ancak araştırmalara göre, gizemli gezegen WASP-107b'nin o kadar büyük bir çekirdeği bulunmuyor ve bu nedenle bilim insanları, gezegenin ilk etapta nasıl oluştuğunu bilemiyor.