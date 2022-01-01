Bilim insanları, Plüton’un yeniden gezegen olmasını istiyor

Bilim insanları, Plüton'un yeniden gezegen statüsüne alınması için çağrıda bulundu.

Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve ilk olarak 1930 yılında keşfedilen Plüton, kriterleri sağlayamadığı gerekçesiyle 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılmıştı.

Bunun nedeni, Plüton'un bir gezegen olarak kabul edilmesi için gereken üç kriterden birini yerine getirememesiydi.

Plüton küre biçimindeydi ve Güneşin etrafında dönüyordu, ancak yörüngesi diğer nesnelerden temizlenmemiş ve Neptün'ün yerçekiminden etkilenmişti.



NASA’nın eski başkanı Jim Bridenstine dahil bazı bilim insanları, birkaç yıldır Plüton'un yeniden gezegen olarak adlandırılması için çağrıda bulunuyor.

Günümüzde bilim insanları, Güneş’in yakınında gezen Plüton benzeri her kayayı gezegenler listesine eklemek istiyor.





150 CİSİM, GEZEGEN OLMAYA ADAY

Araştırmacılara göre; temel olarak, uzaydaki herhangi bir jeolojik olarak karmaşık varlık, gezegen statüsü için önerilen gereksinimleri karşılayabilir.

Central Florida Üniversitesi'nde gezegen fizikçisi olan Phillip Metzger, böyle bir tanımın Güneş sistemine Plüton ile beraber 150 gezegen daha getireceğini söylüyor.

Metzger’in ekibi, bir cismin gezegen olarak kabul edilebilmesi için kendi yörüngesini temizlemiş olması gerektiğini belirten gezegen statüsü yeterliliğini kaldırmak istiyor.

Bu kriter, daha önce Güneş sistemindeki uyduların ve diğer gök cisimlerinin gezegen statüsü kazanmasını engellemişti, ancak Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasına neden olmuştu.

Sonuç olarak bilim insanları, tüm bu kriterler nedeniyle Uluslararası Astronomi Birliği'nin Plüton'un yalnızca bir "cüce gezegen" olduğuna karar veren 2006 tarihli tartışmalı kararına karşı çıkıyor.