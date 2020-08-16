Bilim insanları, Samanyolu'nun ikizini buldu

Bilim insanları, Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Samanyolu galaksisine oldukça benzeyen yeni bir galaksi tespit etti.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, evrende yer alan milyarlarca gökadadan yalnızca bir tanesi.

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla gökada (galaksi) olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor. Bu kümelerden yine aynı şekilde birbirine bağlı "süper kümeler" meydana geliyor.

SAMANYOLU'NUN İKİZİ BULUNDU

Atacama Large Milimeter Array teleskoplarını kullanan bilim insanları, SPT0418-47 isminde, Samanyolu'na oldukça benzeyen genç bir galaksi keşfetti. Bu galaksi Dünya'dan o kadar uzakta yer alıyor ki ondan gelen ışığın bize ulaşması 12 milyar yıldan fazla sürüyor.

Bu da SPT0418-47 galaksisinden yeni gözlemlenen ışığın, 12 milyar yıl önce, yani evren 1,4 milyar yıl yaşındayken saçıldığı anlamına geliyor.

EVRENİN GENÇ HALLERİNİ YANSITIYOR

Bilim insanları, evrenin ilk yıllarında oluşan tüm galaksilerin kararsız (düzensiz) olduğuna inanıyordu. Ancak keşfedilen yeni galaksi bunun tam tersini gösteriyor.

Almanya'daki Astrofizik Max Planck Enstitüsü'nden bir yetkili, "Bu sonuç, galaksi oluşumu alanında bir atılımı temsil ediyor ve yakındaki sarmal galaksilerde ve Samanyolu'nda gözlemlediğimiz yapıların 12 milyar yıl önce zaten yerinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Yeni bilgiler, erken evrende böyle düzenli bir galaksinin nasıl oluşabildiğine dair soruları gündeme getiriyor ve galaksilerle ilgili önceki varsayımların yanlış olabileceğini gösteriyor.