Bilim insanları şaşkın! New York şehri batıyor New York'un dikey kara hareketini gösteren bir harita, şehrin giderek battığını ortaya çıkardı.

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Zemin ayaklarınızın altında sabit gibi görünse de her zaman çok hafif hareket ediyor. Üstelik bu hareket, tektonik plakaların hareketiyle sadece yatay olarak değil, aynı zamanda dikey olarak da gerçekleşiyor.

2016 ve 2023 yılları arasında, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) araştırmacılar, New York City'nin altındaki zemini 3 boyutlu olarak haritalandırmak ve zaman içindeki dikey arazi hareketini ölçmek için interferometrik sentetik açıklıklı radar (InSAR) olarak bilinen uzay tabanlı bir yöntem kullandı.

Araştırmanın tamamlanmasının ardından, New York'un yılda ortalama 1,6 milimetre battığı ortaya çıktı.

Bazı bölgeler daha hızlı batıyor

Örneğin Queens'te, LaGuardia Havaalanı'nın 13/31 pisti ve her yıl ABD Açık'ın düzenlendiği Arthur Ashe Stadyumu'ndaki arazi, ortalamadan daha hızlı batıyor. Çünkü araştırmacılar, buraların çöplüklerin üzerine inşa edildiğini söylüyor.

Ekip ayrıca arazinin yükseldiği noktaları da keşfetti. Doğu Williamsburg, Brooklyn'de arazi yılda yaklaşık 1,6 milimetre yukarı doğru hareket ediyor. Woodside, Queens'de arazi 2016 ile 2019 arasında ise yılda 6,9 milimetre yükseldi.

Rutgers Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Robert Kopp'a göre, yer altı suyu pompalama ve enjeksiyon kuyuları bu kısa vadeli yükseliş için bir faktör olabilir.

Gelecek yıl fırlatılacak olan NASA-Hindistan Uzay Araştırma Örgütü Sentetik Açıklıklı Radar (NISAR) misyonu da dahil olmak üzere, dünya çapındaki yüzey yer değiştirmesi daha detaylı araştırılacak.

Gezegenin her yerinde deniz seviyesinin yükselmesi göz önüne alındığında, bu veriler planlama için çok değerli olabilir.