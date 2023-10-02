Bilim insanları şaşkın! Sahura Piramidi'nin gizli odaları ortaya çıktı Bilim insanları, Mısır'ın 4 bin 400 yıllık anıtında, onun antik sırlarını açığa çıkarabilecek gizemli odaları ortaya çıkardı. Sahura Piramidi, Mısır firavunu Sahura'yı onurlandırmak için inşa edilmişti.

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Bilim insanları, Mısır'da 4 bin 400 yıl önce inşa edilen Sahura Piramidi'nde daha önce hiç rastlanmayan birçok gizemli oda keşfetti.

Würzburg Julius-Maximilians-Universität'tan bir ekip, koruma ve restorasyon projesi kapsamında anıtı araştırdı. Araştırmalar, daha önce belgelenmemiş bir dizi depoyu ortaya çıkardı.

Dr Mohamed Ismail Khaled liderliğindeki ekip, "Bu çığır açan proje, Sahura piramidinin ve onun tarihsel öneminin anlaşılmasında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor." dedi.

Sahura Piramidi'nin tarihi

Sahura Piramidi, Beşinci Hanedan'ın ikinci kralı ve Abusir'e gömülen ilk kral olan Sahura (Sahure olarak da bilinir) için MÖ 26. yüzyılın sonlarından 25. yüzyıla kadar inşa edildi.

Sahura, diğer şeylerin yanı sıra yabancı topraklarla ticaret yaptı, bir donanma geliştirdi ve madenler açtı.

Piramit ilk kez 1836'da Albay Howard Vyse'ın emrinde çalışan bir mühendis olan John Perring tarafından kazıldı, daha sonra 1907'de Mısırbilimci Ludwig Borchardt tarafından daha ayrıntılı olarak araştırıldı.

Şimdi, 100 yıldan fazla bir süre sonra, bilim insanları antik piramidin içine bir kez daha adım attılar.

Ekip başlangıçta piramidin altyapısını sağlamlaştırmak ve çökmesini önlemek için yola çıktı. Ekip, 3D lazer taramayı kullanarak piramidin içinde detaylı araştırmalar yaptı.

Bu onların hem geniş dış alanların hem de içerideki dar koridorların ve odaların kapsamlı haritalarını oluşturmalarına olanak sağladı.

Ayrıca daha önce keşfedilmemiş sekiz depo odasına giden gizli bir geçidi de ortaya çıkardı.

Ne saklandığı bilinmiyor

Bu odaların tavanları ve zeminleri 'ağır hasar görmüş' ve orada tam olarak ne saklandığı belirsizliğini koruyor.

Ekip, elde edilen bulguların, nasıl inşa edildiği ve gizli odalarda nelerin saklandığı da dahil olmak üzere Sahura Piramidi hakkında kalan gizemlerin çözülmesine yardımcı olacağını umuyor.