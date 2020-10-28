Bilim insanları tartışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu milyarlarca dolara değdi mi?

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) harcanan milyarlarca dolara değecek bilimsel çalışma yapılıp yapılmadığını tartışmaya başladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

İstasyonun inşası ise bir süre daha devam etti. Gerekli parçaların yörüngeye taşınması için ABD uzay araçları 30 uçuş, Rus roketleri de 40 sefer yaptı.

Bu süreçte yüzlerce astronota ev sahipliği yapan istasyonun inşası 2011’de nihayet tamamlandı.





İSTASYONUN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bugüne dek 3 binden fazla deneyin yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun maliyeti ise toplamda 100 milyar doları aştı. Ayrıca her yıl yapılan rutin bakımlar, bu maliyeti daha da yukarılara çıkarıyor.

BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ: DEĞDİ Mİ?

Bilim insanları, aradan geçen 20 yılın ardından yeni bir tartışmanın içine girdi. Bazı bilim insanları; yapılan deneylerle, harcanan milyarlarca doların karşılığının alındığını düşünüyor.

Diğer bir kesim ise, milyarlarca dolar harcamanın çok gereksiz olduğunu düşünüyor.

Londra Üniversitesi'nden Profesör Ian Crawford, istasyonun maliyetlere değdiğini ve önemli bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyor.

Kozmolog ve astrofizikçi Sir Martin Rees ise harcanan milyarlarca dolara rağmen önemli bilimsel bilgilerin elde edilemediğini belirterek şunları söylüyor:

"İstasyonun inşasında harcanan devasa paraları açıklamanın hiçbir yolu yok. Her şeyden önce bilimsel getirisi yetersiz. Uzay ortamında uzun süre zarfında insan vücudunun tepkileri ve yerçekimsiz ortamda kristal yetiştirmek gibi şeyler hakkında biraz bilgi edindik.

"TUVALETLERLE GÜNDEM OLUYOR"

Fakat bunların hiçbiri harcanan on milyarlarca dolara değmiyor. İstasyon ancak tuvaletleri tıkanıp bozulduğunda ya da görevdeki astronotlar gitar serenatları yaptığında gündem oluyor."

Nobel adayı fizikçi Steve Weinberg de istasyonun işe yaramadığını savunan bilim insanları arasında yer alıyor. Weinberg, "İstasyonda yapılan en dikkat çekici bilimsel araştırma Alpha Manyetik Spektrometre’yle kozmik ışınların incelenmesiydi.

Bunda da astronotların bir rolü yoktu zaten. Aynı gözlem, yörüngeye fırlatılacak insansız bir hava aracıyla çok daha az maliyetle yapılabilirdi." ifadelerini kullandı.

NASA’nın istasyonu 4 ya da 5 sene daha fonlaması, sonrasındaysa özel şirketlerin işi devralması öngörülüyor. Ancak özel şirketlerin buna ne kadar ilgi göstereceği de merak konusu.

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