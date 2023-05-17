Bilim insanları tepkili! NASA, New Horizons görevini değiştirdi NASA, yaklaşık 17 yıldır uzayda seyahat eden New Horizons aracının görevini değiştirme kararı aldı.

ensonhaber.com

NASA'nın cüce gezegen Plüton'u araştırmak üzere 2006'da fırlattığı uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), Şubat 2007'de Jüpiter'i geçmiş ve 2015 yılında Plüton ve uydularından bilgi toplamıştı.

Daha sonra Neptün'ün ötesindeki soğuk ve buzlu nesneleri incelemek için Kuiper Kuşağı'na ulaşan New Horizons, hala ilerlemeye devam ediyor.

NASA'dan tepki çeken görev değişikliği

NASA, yaklaşık 17 yıldır uzayda seyahat eden New Horizons aracının görevini değiştirme kararı aldı.

NASA, uzay aracının görevini Kuiper Kuşağı olarak bilinen asteroid kuşağını gözlemlemek yerine, Güneş'in çevresini incelemek olarak değiştirdi. Ancak bu durum, bilim insanlarının tepkisine yol açtı.

New Horizons'ın baş araştırmacısı Alan Stern, NASA'nın kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

NASA, bu uzay aracını Kuiper Kuşağı'na götürmek için neredeyse bir milyar dolar harcadı. Daha önce hiçbir uzay aracı Kuiper Kuşağı'nı keşfetmedi ve şu anda böyle bir görev düşünülmüyor. Bu yüzden New Horizons'ın Kuiper Kuşağı'nı keşfetme misyonundan vazgeçilirse, bir daha böyle bir fırsatımız olmayacak.

NASA, uzay aracının Kuiper Kuşağı gözlemlemesine devam etmesinin sağlıklı olmayacağını, çünkü gerekli donanımının olmadığını düşünüyor.