Bilim insanları uyardı: Güneş patlamaları iletişimi olumsuz etkileyebilir

ABD'li uzmanlar, Güneş'teki artan aktivitenin küresel iletişim ağının yanı sıra birçok kritik teknolojiyi olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

GÜNEŞ'TEKİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Haziran ayında son yıllarda görülen en büyük güneş patlamasının yaşandığını hatırlatan uzmanlar, Güneş'teki hareketliliğin arttığını söylüyor.

Amerikan Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Güneş'teki aktivitelerin arttığını ve bu durumun küresel iletişim ağına zarar verebileceğini belirtiyor.

İLETİŞİM AĞI ZARAR GÖREBİLİR

Güneş patlamaları insanlara zarar vermiyor. Ancak modern teknolojinin bel bağladığı uydular bu patlamalardan ciddi şekilde etkilenebilir ve bu da küresel iletişim ağının zarar görmesine neden olabilir.

Solar maksimum adı verilen dönemi yaşadığımızı ifade eden uzmanlar, ''Bu dönemde daha fazla Güneş patlaması öngörüyoruz. Bunlar küresel iletişimde kesintiye yol açabilir. Uydular ve güneş panelleri zarar görebilir. Özellikle hava ulaşımında iletişim kopuklukları olabilir." ifadelerini kullandılar.

Gök bilimciler 2020'in ilk yarısında yüz gün boyunca Güneş'te hiç güneş lekesi gözlemlenmediğini açıklamıştı. Güneş'teki hareketliliğin arttığını söyleyen bilim insanları, Güneş patlamalarının navigasyon sistemlerini de etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Güneş'teki patlamalarla ortaya çıkan radyasyonun, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotları da etkileyebileceği ifade ediliyor.

Bir sonraki solar maksimum evresinin ise 2025’te yaşanacağı tahmin ediliyor.