Bilim insanları uyardı: Uydular eşi benzeri görülmemiş küresel tehdit oluşturuyor Bilim insanları, Dünya yörüngesinde dönen çok sayıda uydunun neden olduğu ışık kirliliğinin, eşi benzeri görülmemiş bir küresel tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Gök bilimciler, Dünya'nın yörüngesinde dönen çok sayıda uydunun yarattığı ışık kirliliğinin "doğaya eşi benzeri görülmemiş bir küresel tehdit" oluşturduğu konusunda uyardı.

Alçak Dünya yörüngesindeki uyduların sayısı, ABD şirketi SpaceX'in binlerce uydudan oluşan ilk "mega takım yıldızı" projesini başlattığı 2019'dan bu yana iki kattan fazla arttı.

Binlerce uydu daha yolda

Yeni internet takım yıldızlarından oluşan bir donanmanın yakında piyasaya sürülmesi ve Dünya'nın 2 bin kilometreden daha az yükseklikte, zaten sıkışık olan bölgeye binlerce uydu daha eklenmesi planlanıyor.

Her yeni uydu, Dünya'nın yörüngesindeki başka bir nesneye çarparak daha fazla enkaz oluşturma riskini artırıyor.

Bu, art arda gelen çarpışmaların daha da küçük enkaz parçaları oluşturduğu ve ışığı Dünya'ya geri yansıtan "uzay çöpü" bulutuna eklendiği bir zincirleme reaksiyon yaratabilir.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir dizi makalede gök bilimciler, artan bu ışık kirliliğinin mesleklerinin geleceğini tehdit ettiği konusunda uyardı.

​Bir makalede araştırmacılar, ilk kez parlak bir gökyüzünün büyük bir gözlemevinin çalışmasını finansal ve bilimsel olarak ne kadar etkileyeceğini ölçtüklerini söyledi.

Modelleme, şu anda Şili'de yapım aşamasında olan dev bir teleskop olan Vera Rubin Gözlemevi için, gece gökyüzünün en karanlık kısmının önümüzdeki on yılda yüzde 7,5 daha parlak olacağını öne sürdü .

Çalışmanın ortak yazarı John Barentine AFP'ye verdiği demeçte, bunun gözlemevinin görebileceği yıldız sayısını yaklaşık yüzde 7,5 oranında azaltacağını söyledi.

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ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Dark Sky Consulting şirketinden Barentine, bunun yaklaşık 21,8 milyon dolara mal olan gözlemevi araştırmasına yaklaşık bir yıl daha ekleyeceğini açıkladı.

Daha parlak bir gökyüzünün hesaplanması imkansız olan başka bir maliyeti olduğunu da sözlerine ekleyen Barentine, ışık kirliliğinin asla hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Araştırmacılar, gece gökyüzünün aydınlanmasının sadece profesyonel astronomları ve büyük gözlemevlerini etkilemeyeceği konusunda da uyardı.

San Francisco Üniversitesi'nden bir astronom olan Aparna Venkatesan, şu ifadeleri kullandı:

Uzay bizim ortak mirasımız ve bizi bilim, hikaye anlatımı, sanat, köken hikayeleri ve kültürel gelenekler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Uzay şu anda risk altında!

Gök bilimciler, mega takımyıldızların büyük ölçüde sınırlandırılması çağrısında bulunarak, bunların yasaklanması gerektiği konusunda hemfikir.