Bilim insanları uyardı: Uzaylılar Dünya'yı istila edebilir

NASA'nın insanlıkla ve Güneş sistemiyle ilgili bilgileri uzaya gönderme planı, bilim insanlarına göre gelecekte uzaylıların bizi bulmasına neden olabilir.

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Geçtiğimiz günlerde NASA, olası bir uzaylı medeniyetle iletişim kurmak için yeni planlarını açıklamıştı.

Uzaya bilgiler gönderilecek

Bu kapsamda NASA, Dünya dışındaki olası canlılarla iletişim kurmak için insanlıkla ve Güneş sistemiyle ilgili bilgileri radyo sinyalleri aracılığıyla uzaya gönderecek. Ancak bu durum, bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

"Uzaylılar bizi bulabilir"

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir “uzaylı istilasına” yol açabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmacı Anders Sandberg, bu sinyalin büyük risk yaratabileceğini söylüyor. Sandberg'e göre söz konusu sinyal, uzaydaki düşman bir medeniyete ulaşabilir ve daha sonra bu medeniyet Dünya'mızı istila edebilir.

Oxford'dan bir diğer üst düzey araştırmacı Toby Ord, daha önce kaleme aldığı bir makalede uzaydan gelebilecek risklere ve insanlığı yok edebilecek tehditlere dikkat çekmişti.

Dr. Ord, uzayda barışçıl kadar düşman medeniyetlerin de olabileceğini ve bu yüzden onlarla iletişim kurmaya çalışmanın iyi bir fikir olmadığını söylemişti.