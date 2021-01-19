Bilim insanları: Uyku eksikliği korona riskini yüzde 250 artırıyor

Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırdığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 2020'de olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırma yapılmasına rağmen, her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz.

VİRÜS VE UYKU İLİŞKİSİ

Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı olan Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin'e göre, uyku eksikliği ile koronavirüs arasında çok önemli bir ilişki var.

Yapılan araştırmaya göre uyku eksikliği, koronavirüs de dahil olmak üzere viral enfeksiyonlara yakalanma riskini yüzde 250 oranında artırıyor.

Uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminde yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Kalinkin, "Beş saatten az uyuyan bir kişinin, yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur." dedi.

Kalinkin'e göre, güçlü bir bağışıklık sistemi için her gün aynı saatte uyuyup, uyanmamız ve günde 7 ila 9 saat uyumamız gerekiyor.

