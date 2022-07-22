Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.551
-0.15%
BTXN Coin
11.09
33.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bilim insanları, uzayda yer çekimi sorununu çözmek istiyor

    Bilim insanları yer çekimi sorununu ortadan kaldırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilim insanları, uzayda yer çekimi sorununu çözmek istiyor

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Ancak atmosfer yoksunluğu ve yer çekimi bu planın önündeki en büyük engel.

    Bilim insanları yer çekimi sorununu ortadan kaldırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor.

    Yer çekimi Ay'da ve Mars'ta uzayda olduğu kadar zayıf olmasa da Dünya'dan oldukça zayıf.

    Ay'da Dünya'nın altıda biri, Mars'ta ise üçte biri oranında yer çekimi var. İnsanları her iki yerde de uzun süre yaşamaya göndermeden önce, sağlıklarının nasıl korunacağının bilinmesi gerekiyor.

    Bilim insanları, uzayda yer çekimi sorununu çözmek istiyor #1

    Yer çekimi için dev proje

    Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar ve Japon inşaat şirketi Kajima, Ay ve Mars'ta yapay yer çekimi ile yaşam tesisleri geliştirme ve inşa etme planlarını açıkladı.

    Luna Glass ve Mars Glass olarak adlandırılan her bir tesis, 450 metredenn daha uzun devasa bir oyuk koni şeklinde inşa edilecek.

    Koni döndükçe, merkezkaç kuvveti içlerindeki her şeyi iç duvarlara doğru itecek. Araştırmacılar, dönme hızını tam olarak elde ederek (20 saniyede bir dönüş), bu merkezkaç kuvvetini Dünya üzerindeki yer çekimi kuvvetiyle eşleştirebileceklerini söylüyor.

    Koninin içindeki insanlar daha sonra tıpkı Dünya yüzeyinde olduğu gibi iç duvarlarda yürüyebilecek.

    Bilim insanları, uzayda yer çekimi sorununu çözmek istiyor #2

    Araştırmacılar, 2050 yılına kadar Ay'da Luna Glass'ın bir prototipini inşa etmeyi hedefliyorlar, her iki şirket de tam planlarını gerçekleştirmenin en az 100 yıl süreceğini söylüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Mustafa Varank: Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar
    Gündem

    Mustafa Varank: Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar

    Adana'da asker uğurlarken akan trafiği durdurup, çiftetelli oynadılar
    3. Sayfa

    Adana'da asker uğurlarken akan trafiği durdurup, çiftetelli oynadılar

    Yatırımlarınızı güvende tutun
    Metabot

    Yatırımlarınızı güvende tutun

    Görüş Bildir