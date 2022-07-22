Bilim insanları, uzayda yer çekimi sorununu çözmek istiyor

Bilim insanları yer çekimi sorununu ortadan kaldırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Ancak atmosfer yoksunluğu ve yer çekimi bu planın önündeki en büyük engel.

Bilim insanları yer çekimi sorununu ortadan kaldırmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor.

Yer çekimi Ay'da ve Mars'ta uzayda olduğu kadar zayıf olmasa da Dünya'dan oldukça zayıf.

Ay'da Dünya'nın altıda biri, Mars'ta ise üçte biri oranında yer çekimi var. İnsanları her iki yerde de uzun süre yaşamaya göndermeden önce, sağlıklarının nasıl korunacağının bilinmesi gerekiyor.





Yer çekimi için dev proje

Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar ve Japon inşaat şirketi Kajima, Ay ve Mars'ta yapay yer çekimi ile yaşam tesisleri geliştirme ve inşa etme planlarını açıkladı.

Luna Glass ve Mars Glass olarak adlandırılan her bir tesis, 450 metredenn daha uzun devasa bir oyuk koni şeklinde inşa edilecek.

Koni döndükçe, merkezkaç kuvveti içlerindeki her şeyi iç duvarlara doğru itecek. Araştırmacılar, dönme hızını tam olarak elde ederek (20 saniyede bir dönüş), bu merkezkaç kuvvetini Dünya üzerindeki yer çekimi kuvvetiyle eşleştirebileceklerini söylüyor.

Koninin içindeki insanlar daha sonra tıpkı Dünya yüzeyinde olduğu gibi iç duvarlarda yürüyebilecek.

Araştırmacılar, 2050 yılına kadar Ay'da Luna Glass'ın bir prototipini inşa etmeyi hedefliyorlar, her iki şirket de tam planlarını gerçekleştirmenin en az 100 yıl süreceğini söylüyor.