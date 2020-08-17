Bilim insanları: Uzaylıları ölmeden önce göreceğiz

Dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Garik Israelian, önümüzdeki birkaç on yıl içinde uzaylıların bulunabileceğini ve insanlığın ölmeden önce uzaylılarla tanışacağını söyledi.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Astronotların ve Nobel ödüllü bilim insanlarının bir araya geldiği Starmus Festivali’nin kurucusu Dr. Garik Israelian, Dünya dışı yaşamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü bilim insanı, zeki uzaylıları ölmeden görebileceğimizi iddia etti.

UZAYLILAR İNSANLIĞI SARSACAK

Önümüzdeki birkaç on yıl içinde uzaylıların bulunabileceğini ve bu keşfin insanlığı sarsacağını belirten Israelian, en azından uzaylı yaşamın kanıtlarını kesinlikle ortaya çıkaracaklarını belirtti.





Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Mars'a fırlattığı Perseverance isimli araç hakkında da konuşan bilim insanı, aracın kızıl gezegende mikroskobik canlı bulma olasılığının yüzde 10 olduğunu öne sürdü.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.