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    Bilim insanları: Venüs'teki olası yaşam Dünya'dan göktaşlarıyla taşındı

    Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, eğer Venüs’te gerçekten bir yaşam varsa, bunun Dünya’nın atmosferindeki mikroorganizmaları toplayan göktaşlarından kaynaklandığını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 12:49
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    Bilim insanları: Venüs'teki olası yaşam Dünya'dan göktaşlarıyla taşındı

    Geçtiğimiz günlerde yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

    Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanırken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

    VENÜS'E YAŞAM DÜNYA'DAN TAŞINDI İDDİASI

    Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, göktaşlarının uzak geçmişte Dünya atmosferini en az 600 bin kez sıyırdığı ve yüksek irtifa mikroplarını Venüs'e taşımış olabileceği belirtildi.

    VENUS

    Gezegenler arasında göktaşları aracılığıyla yaşamın aktarılması teorisine panspermi adı veriliyor. Yakın geçmişte bilim insanları, Dünya'daki yaşamın bu şekilde başlamış olabileceğini öne sürmüştü.

    Bununla birlikte 2019 yılında NASA, iki ayrı göktaşı üzerinde şeker molekülleri keşfetmişti. Ardından birçok şirket, gezegenlerde yaşamın doğmasında göktaşlarının kritik bir rol oynadığı fikrine öncelik verdi.

    fosfin

    VENÜS'TE YAŞAM VAR MI?

    Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

    Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

    Bu nedenle gezegenin gizemi, gelecekte düzenlenecek çeşitli uzay görevleriyle çözülebilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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