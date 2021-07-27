Bilim insanları, yalnızca ses kullanarak nesneleri havaya kaldırdı

Japonya’daki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, nesneleri havaya kaldırabilmek için yalnızca ses dalgaları kullanılabiliyor.

Daha önce, lazerli optik cımbızlar kullanılarak küçük nesneler zaten havaya kaldırılabiliyordu. Ancak yeni geliştirilen bir yöntem, yalnızca ses dalgalarıyla nesneleri hareket ettirebiliyor.

Tokyo Metropolitan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yansıtıcı bir yüzeyden 3 milimetrelik polistiren (köpük) topu havaya kaldırabilen bir akustik dizi oluşturdu.

TEMAS OLMADAN NESNE HAVAYA KALDIRILDI

Bilim insanları, akustik cımbızları kullanarak ses dalgalarıyla üretilen basınçtan faydalandı ve fiziksel temas olmadan nesneleri havaya kaldırmayı başardı.

Bilim insanları, ses kullanarak nesneleri havaya kaldırdı - VİDEO

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Dönüştürücü dizisini bloklara ayırmaya dayanan bu sistemin çalışma prensibi aslında biraz karmaşık. Bilim insanları, akustik dalga biçimine dayalı sesleri yeniden üretmek için ters bir filtre kullanıldı.

Bu filtre, her dönüştürücü kanalının fazını ve genliğini optimize etti ve akustik alanın meydana gelmesini sağladı. Oluşturulan bu alan sayesinde de nesne, temassız bir şekilde havaya kaldırıldı.

İlk olarak 1980’lerde keşfedilen akustik cımbızlar, geliştirilme sürecindeki çok fazla sınırlama nedeniyle beklenen ilerlemeyi gösterememişti.

Bilim insanları, bu yöntemin geliştirilerek daha büyük nesnelerin hareket ettirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.