Bilim insanları, yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfetti

ABD’de bilim insanları, yarısı erkek yarısı dişi bir kuş keşfetti. Gövdesinin bir yarısında sarı, diğer yarısında pembe tüyleri olan kuşun genetik bir anomali sonucu meydana geldiği belirtildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde araştırma yürüten bir grup bilim insanı, hem erkek hem de dişi tüyleri bulunan ender bir kuş keşfetmeyi başardı.



Gövdesinin bir yanında sarı, diğer yarısında pembe renkte tüyler olan ötücü kuşun eşine oldukça nadir rastlandığı belirtildi.



Kuşun kanatlarının ve kuyruğunun arkasında da cinsiyete dair önemli farklılıklar görüldüğü, sol tarafın daha kahverengi, sağ tarafınsa daha siyah olduğu belirtiliyor.

GENETİK ANOMALİ SONUCU ÇİFT CİNSİYETLİ

Bilim insanları kuşunun muhtemelen genetik bir anomali nedeniyle çift cinsiyetli olduğunu ifade ediyor.



Ekip adına açıklamalarda bulunan Annie Lindsay, “Tüm ekip, böylesine ender görülen bir duruma yakından şahit oldukları için çok heyecanlı.” dedi.

YARISI ERKEK YARISI DİŞİ ARI DA KEŞFEDİLMİŞTİ

Cornell Üniversitesinde görevli böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi, geçtiğimiz nisan ayında Panama'daki Barro Colorado Adası'nda yarı erkek yarı dişi bir arıya rastlamıştı.

Araştırmacılar, ormanlık alanda keşfedilen arının sol yanının fizyolojik açıdan erkek olduğunu ve sol yanında narin bir çene kemiği, uzun anten, zayıf ve hassas arka bacak bulunduğunu belirtmişti.

Hayvanın fiziksel açıdan dişi olan sağ yanında ise daha kısa anten, belirgin bir çene kemiği, kalın ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği ifade edilmişti.