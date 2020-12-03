Bilim insanları, yaşlanma karşıtı anahtar geni buldu

Biyolojik yaşlanmada temel rol oynayan bir gen belirleyen bilim insanları, bu keşif ile yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesinin kolaylaşacağı görüşünde.

Yıllardır sağlık alanında çeşitli hastalıkları tedavi edebilmek için çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir "anahtar gen" keşfetti.

Bilim insanları, bu keşif sonrası yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesinin daha kolay olabileceğini söylüyor.

Söz konusu keşif, biyolojik yaşlanmanın bazı biçimlerinin yavaşlamasını, hatta tersine çevrilmesini de sağlayabilir.

YAŞLANMA AZALIYOR

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacıların imza attığı araştırmada, "Yaşlanmayla ilgili faaliyetlerin büyük oranda azaldığını gördük, bu da hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılara göre, bu hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor. Ancak bilim insanları konu üzerinde ileri çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Bu nedenle bilim insanları, söz konusu araştırmayı ileri seviyelere taşıyarak yaşa bağlı hastalıkları daha kolay tedavi etmek için çalışacak.