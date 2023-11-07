Bilim insanları yaşlanmayı altı yıla kadar yavaşlatabilecek sekiz önlemi sıraladı Sağlıklı uyku ve düzenli egzersiz gibi önlemler vücudun biyolojik yaşlanma hızını yavaşlatabilir. İşte bilim insanlarından tavsiyeler.

ensonhaber.com

Bilim insanları, vücudun yaşlanma sürecini altı yıl yavaşlatabilecek sekiz sağlık önlemi belirledi.

ABD'li uzmanlar, sağlıklı uyku ve beslenme rejimini sürdürürken vücut ağırlığını, kan şekerini, kolesterolü ve kan basıncını kontrol altında tutmanın, düzenli fiziksel aktivite yapmanın ve sigara içmemenin yaşlanma sürecini yaklaşık altı yıl yavaşlatabileceğini söylüyor.

Bir çalışma, bu önlemlerin uygulanmasının kalp sağlığını desteklediğini ve bunun da biyolojik yaşlanmanın hızını altı yıla kadar yavaşlatabileceğini öne sürüyor.

Yaş ortalaması 47 olan 6 bin 500'den fazla yetişkinden elde edilen verilere dayanan bulgular, Philadelphia'daki Amerikan Kalp Derneği (AHA) Bilimsel Oturumlar konferansında sunulacak.

Gerçek yaşlarından 6 yıl daha gençler

Araştırmacılar, en iyi kalp-damar sağlığına sahip kişilerin, biyolojik olarak (yaşadıkları her yıl için yaşlanma hızı) gerçek yaşlarından yaklaşık altı yıl daha genç olduklarını söyledi.

AHA'nın sağlık değerlendirme aracı Life's Essential grubunun başkanı Donald Lloyd-Jones, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu bulgular, kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki bağlantıyı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını takip etmenin daha uzun yaşamamıza nasıl yardımcı olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor.



Herkes daha uzun yaşamak istiyor, ancak daha da önemlisi, daha uzun süre sağlıklı yaşamak istiyoruz, böylece mümkün olduğu kadar uzun yıllar gerçekten keyif alabilir ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olabiliriz.

Bir kişinin fenotipik veya biyolojik yaşını ölçmek için araştırmacılar kişinin metabolizmasını, organ fonksiyonlarını ve inflamasyonunu kontrol etti.

Fenotipik yaş ivmesi, kişinin biyolojik yaşı ile gerçek yaşı arasındaki farktır; daha yüksek değerler daha hızlı biyolojik yaşlanmayı gösterir.

Örneğin kalp sağlığı iyi olanların ortalama gerçek yaşı 41 iken ortalama biyolojik yaşları 36 idi; ve kalp-damar sağlığı kötü olanların ortalama gerçek yaşı 53 iken ortalama biyolojik yaşları 57 idi.

İşte bilim insanlarına göre, yaşlanmayı 6 yıla kadar yavaşlatabilecek 8 önlem:

Sağlıklı diyetle beslenin.

Daha aktif olun.

Sigarayı bırakın.

Sağlıklı uyku uyuyun.

Sağlıklı kilonuzu koruyun.

Kolesterolü kontrol edin.

Kan şekerine dikkat.

Kan basıncını kontrol altına alın.