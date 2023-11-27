Bilim insanları, yatak odasındaki dağınık kıyafetleri toplayabilen bir temizlik robotu geliştirdi Yatak odasına dağılmış kıyafetleri toplayabilen bir temizlik robotu geliştirildi. Araştırmacılar bu teknolojinin on yıl içinde ticari olarak satışa sunulabileceğini söylüyor.

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ensonhaber.com

Yatak odasını toplamaktan nefret mi ediyorsunuz? Bu, çoğu gencin ebeveynlerini sinirlendiren bir sorundur.

Ancak bilim insanları kirli çamaşırları toplayacak bir temizlik robotu geliştirdiğinden, yatak odasının zemininde biriken giysiler yakında geçmişte kalacak.

UC Berkeley'den bilim insanları, kıyafet toplayan robotlarının 'gençlerin sorununu' çözdüğünü söylüyor.

Renk ve derinlik algılamalı kameralardan oluşan bir kombinasyon kullanan robot, çamaşırları yakalayacak en iyi yeri bulmadan önce çamaşırları yığınlar halinde topluyor.

10 yıl içinde satışa çıkabilir

Araştırmanın baş yazarı Profesör Ken Goldberg, bu teknolojinin on yıl içinde ticari olarak satışa sunulabileceğini, bunun da yakında hepimizin evinde robotik bir yardımcıya sahip olabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Robot, giysileri düz bir yüzeyden alıp bir sepete koyduğu ve daha sonra sepeti tekrar düz yüzeye atıp tekrarladığı bir döngüyü, tekrar tekrar çalıştırarak kendi kendine öğreniyor.

Her ne kadar bu gereksiz derecede karmaşık görünse de Goldberg, bunun robotun her yolculukta alabileceği giysi sayısını nasıl optimize edeceğini 'öğrenmesine' olanak sağladığını söylüyor.

Deneyde yapay zeka, bu döngüyü 200 kez tekrarladı ve bu süreçte 2 binden fazla giysiyi topladı.

Kameralar kullanılıyor

Bilim insanları, ilk önce biri standart renkli kamera, diğeri ise özel derinlik algılayıcı kamera kullanan iki farklı teknik denedi.

Renkli kamera, kıyafetlerin nerede olduğunu tespit edebiliyordu, ancak çoğu zaman birden fazla kıyafet parçasını aynı anda almak için en iyi noktayı bulamıyordu.

Öte yandan derinlik algılayan kamera, birçok giysinin nerede biriktiğini görme konusunda harikaydı, ancak tek tek giysileri anlamakta zorluk çekiyordu.

Profesör Goldberg ve ortak yazarları, bu yöntemlerin her birinin odayı temizlemek için gereken yolculuk sayısını yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını söylüyor.

Bununla birlikte, kıyafetleri yığınlar halinde istifleme yeteneği ile birleştirildiğinde robot yüzde 67 daha verimli olabilir.

Bu robot, aynı zamanda mükemmel bir ev yardımcısı da olmayacak çünkü şu anda giysileri rengine göre ayırma yeteneğinden yoksun. Ayrıca robot teknolojilerinin çok pahalı olması, böyle bir robotun şu anda satışa çıkmasını engelliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, 2024 yılına kadar ev işlerinin neredeyse yüzde 40'ının otomatikleştirileceğini tahmin ediyor.