Bilim insanları, yeni salgın bölgelerini belirledi

Bilim insanları, yeni koronavirüs türleri için merkez olabilecek konumları tespit etti.

2019'un sonlarına doğru Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, ardından tüm dünyaya yayılmıştı.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, daha önce bilinmeyen türdeki bir virüsün sebep olduğu ve bu virüsün yarasalardan mutasyona uğradığı söylenmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, bilim insanları yeni salgınların çıkış noktası olabilecek bölgeleri tespit etti.

YARASALARIN YAŞAM ALANLARI İNCELENDİ

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi, Milano Politeknik Üniversitesi ve Yeni Zelanda Massey Üniversitesi'nden bilim insanlarının iş birliği ile yürütülen çalışmada, Batı Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bir bölgede at nalı yarasalarının doğal yaşam alanları mercek altına alındı.

HASTALIK NOKTALARI BELİRLENDİ

Yarasaların doğal yaşam alanları ile bu bölgelerin kesiştiği alanları inceleyen araştırmacılar, başta insanlar olmak üzere diğer canlılara da bulaşması muhtemel hastalıkların yeni merkezi olabilecek noktaları tespit etti.

KONUMLARIN ÇOĞU ÇİN'DE

Yeni koronavirüs türleri için merkez olabilecek konumların çoğunun Çin’de bulunduğunu belirten araştırmacılar, Japonya ve Kuzey Filipinler’de orman bölünmeleri görülen bazı bölgelerin de risk altında olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, ayrıca Tayland ve Hindiçin bölgesindeki besi hayvanı üretiminin artması halinde bu bölgelerin de merkez haline dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Çevre Bilimi Bölümü araştırmacısı Prof. Paolo D’Odorico, arazi kullanımı ile ilgili değişikliklerin hem çevreye hem de hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar açısından insan sağlığına etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

HAYVAN ÜRETİMİ ENDİŞE VERİCİ

Yoğun canlı hayvan üretiminin, özellikle endişe verici olduğunun altını çizen bilim insanları, salgın hastalıklara karşı savunmasız olan, genetik olarak benzer ve genellikle bağışıklığı baskılanmış büyük hayvan popülasyonlarının bir arada bulunmasının büyük riskler doğurduğunu kaydetti.

D’Odorico, koronavirüsün (Kovid-19) vahşi yaşamdan insanlara doğrudan geçişine dair izlerin takip edilmesi mümkün olmasa bile, arazi kullanımıyla ilgili değişikliklerin bu yarasaların varlığıyla bağlantılı olduğunun bilindiğini belirtti.