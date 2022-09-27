Bilim insanlarından çağrı: Mars'a değil Venüs'e insan gönderin

Gezegen bilimci Noam Izenberg, derin uzaya yapılacak görevlerde Mars'tan önce Dünya'nın en yakın komşusu Venüs'ün ziyaret edilmesi gerektiğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

Bu açıklamanın ardından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

Bilim insanları: Venüs'e insan gönderelim

Gezegen bilimci Noam Izenberg, derin uzaya yapılacak görevlerde Mars'tan önce Dünya'nın en yakın komşusu Venüs'ün ziyaret edilmesini gerektiğini söylüyor.

Izenberg, Mars'a gidiş dönüşün üç yıl sürebileceğini, Venüs'ten ise bir yıl içinde dönülebileceğine dikkat çekti.

NASA; Venüs'ü, Dünya'nın 'toksik ikizi' diye tanımlıyor. İki gezgenin boyutu ve yapısı birbirine benziyor, ancak Venüs, zehirli sülfürik asit bulutlarıyla kaplı. Ayrıca yüzeyde sıcaklık 475 santigrat derece.

Ancak Izenberg, Venüs'ün Dünya'ya, Mars'tan daha yakın olduğunu ve Venüs'e yapılacak bir seyahatin, derin uzay görevlerine önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Izenberg, 2030'ların sonunda yapılması planlanan mürettebatlı Mars görevine Venüs'ün de dahil edilebileceğini savundu.

Bilim insanı, uzay gemisinin Venüs'e uğrayarak yer çekimi yardımıyla Mars'a seyahat süresinin kısaltılabileceğini ve yakıt tasarrufu yapılabileceğini belirtti.

Yeni araç fırlatılacak

Rocket Lab, Dünya yüzeyinden yaklaşık 48 ila 60 kilometre uzaklıktaki Venüs'ün atmosferinde yaşıyor olabilecek Dünya dışı varlıkları tespit etmek için Venüs'ün bulutları arasına bir Elektron uzay aracı ve Foton sondası fırlatacağını duyurmuştu.

2023’te fırlatılacak 20 kilogramlık sonda, Venüs'ün bulutlarında sadece 5 dakika geçirecek ama yine de çarpıcı keşifler yapabilir.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki amonyak varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.